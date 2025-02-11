ترامب ردًا على سؤال عن ضم إسرائيل للضفة الغربية: الأمر سينجح

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الأخبار: ليس هناك حتى الآن أي إطار رسمي واضح للتنسيق بين لبنان وسوريا بشأن وضع الحدود باستثناء اتصال التهنئة الذي أجراه جوزيف عون بأحمد الشرع الأسبوع الماضي