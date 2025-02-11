ملك الأردن ردا على سؤال عما إذا كانت هناك قطعة من الأرض يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون: علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي

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