الرئيس سعد الحريري يصل الى بيروت مساء اليوم للمشاركة في إحياء الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقة ظهر يوم الجمعة المقبل

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