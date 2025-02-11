نواف سلام: يجب أن يشعر الشباب بأن لبنان هو بلدهم وأن هناك فرص عمل لهم في هذا البلد وأن لديهم امكانية نجاح في هذا البلد

القيادي في حماس سامي أبو زهري: على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا وأنه يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الرهائن ولغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور

السابق