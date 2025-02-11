نواف سلام: اعادة الاعمار هو التزام تجاه أهلنا في الجنوب وسنسعى الى تحقيق هذا الالتزام الذي يتطلب دعما عربيا ودوليا

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الرئيس عون تسلَّم رسالة خطية من نظيره البيلاروسي نقلها إليه وزير خارجيته ماكسيم ريزينكوف وتضمَّنت دعوة لزيارة بيلاروسيا وتأكيدًا على الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين