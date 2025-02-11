جابر للـLBCI: إذا استقر الوضع في الجنوب فحتمًا سيرتاح لبنان ونحاول بكل جهد أن نحافظ على سيادة لبنان ودعم الجيش اللبنانيّ

المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: اتمنى ان لا يكون هناك من محاولات "للّعب على الكلام" فلبنان بحاجة الى ثلاثية جديدة: جيش شعب دولة

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