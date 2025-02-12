وصول قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون في اول زيارة له الى المنطقة الحدودية في جنوب لبنان

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