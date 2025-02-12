أردوغان: لا يمكن التأخير في تأسيس دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967

معلومات للـLBCI: تأجيل اجتماع لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١ الذي كان مقررا الخميس الى يوم الجمعة

معلومات للـLBCI: تأجيل اجتماع لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١ الذي كان مقررا الخميس الى يوم الجمعة

وصول قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون في اول زيارة له الى المنطقة الحدودية في جنوب لبنان