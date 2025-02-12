التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكتان أمام جميع المركبات

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النائب غياث يزبك للـLBCI: نحن في عهد جديد ونشهد متغيّرات داخلية واقليمية كبرى ما يفترض أن تنعكس في البيان الوزاريّ وسلام شدد على انّ حكومته لن تتبع النهج القديم