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o
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o
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o
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o
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يزبك للـLBCI: نتمنى ان لا يُقتل برنامج الرئيس عون على أيدي الذين يرفضون بناء الدولة والطريق مفتوحة امام رجال الدولة لعدم تركيب السلطة كما كانت تُركّب فتنطلق الحكومة من دون عائق اقليميّ
آخر الأخبار
2025-02-12 | 03:06
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يزبك للـLBCI: نتمنى ان لا يُقتل برنامج الرئيس عون على أيدي الذين يرفضون بناء الدولة والطريق مفتوحة امام رجال الدولة لعدم تركيب السلطة كما كانت تُركّب فتنطلق الحكومة من دون عائق اقليميّ
*
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