يزبك للـLBCI: لملء الفراغات من الفئة الاولى في الدولة سريعًا وهذا الفراغ الكبير لا يجب ملؤه بالاعداد نفسها بل وفق نوعيّات

يزبك للـLBCI: نحتاج إلى قائد جيش يستمر بالإنجازات ويحمي المؤسسة العسكرية وأن لا يكون مشروع رئيس للجمهورية وأن يكون صاحب اختصاص وخبرة

يزبك للـLBCI: نحتاج إلى قائد جيش يستمر بالإنجازات ويحمي المؤسسة العسكرية وأن لا يكون مشروع رئيس للجمهورية وأن يكون صاحب اختصاص وخبرة

يزبك للـLBCI: لبنان لا يمكنه الإقلاع على طائفة مجروحة لا تريد الإقلاع بمنطق بناء الدولة و"حزب الله" أخذ نفسه إلى متاهة وأخذ الشّعب اللبنانيّ معه