يزبك للـLBCI: نحتاج إلى قائد جيش يستمر بالإنجازات ويحمي المؤسسة العسكرية وأن لا يكون مشروع رئيس للجمهورية وأن يكون صاحب اختصاص وخبرة

يزبك للـLBCI: نملك توجّهات عامة في ملفات الوزراء لكن لا نتدخل بالتفاصيل معهم

يزبك للـLBCI: نملك توجّهات عامة في ملفات الوزراء لكن لا نتدخل بالتفاصيل معهم

يزبك للـLBCI: لملء الفراغات من الفئة الاولى في الدولة سريعًا وهذا الفراغ الكبير لا يجب ملؤه بالاعداد نفسها بل وفق نوعيّات