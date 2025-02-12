الرئيس عون طلب من وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل خلال استقباله أن تضغط دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال انسحاب إسرائيل ضمن المهلة المحددة في 18 شباط

الرئيس عون لوزير خارجية البرتغال: لبنان يدعم المبادرة العربية للسلام ويرفض الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة

الرئيس عون لوزير خارجية البرتغال: لبنان يدعم المبادرة العربية للسلام ويرفض الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة

ميقاتي بعد لقائه عون: كان حديثًا شاملًا عن الأوضاع وتمنيّت أن تكون حكومة قادرة على تنفيذ خطاب القسم وأن تمر الأيّام المقبلة بالمزيد من الاستقرار