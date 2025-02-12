ميقاتي بعد لقائه عون: كان حديثًا شاملًا عن الأوضاع وتمنيّت أن تكون حكومة قادرة على تنفيذ خطاب القسم وأن تمر الأيّام المقبلة بالمزيد من الاستقرار

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