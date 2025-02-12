السنيورة من قصر بعبدا: أمامنا فترة صعبة ويجب ان يصار الى ادارة حقيقية لتوقعات اللبنانيين وفرز الاولويات وهناك امكانية لمعالجة الكثير من المشكلات بالتعاون بين اللبنانيين

التالي

السنيورة من قصر بعبدا: ليس هناك من دولة مفلسة بل إدارة مفلسة وهناك إمكان معالجة العديد من الأزمات مع الأشقاء الدوليين كما نؤكد ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيليّ الكامل