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مصدر حكوميّ لرويترز: الحكومة الألمانية وافقت من حيث المبدأ على المشاركة في مَهمة شرطة تابعة للاتحاد الأوروبيّ في قطاع غزة

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2025-02-12 | 05:57
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مصدر حكوميّ لرويترز: الحكومة الألمانية وافقت من حيث المبدأ على المشاركة في مَهمة شرطة تابعة للاتحاد الأوروبيّ في قطاع غزة
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مصدر حكوميّ لرويترز: الحكومة الألمانية وافقت من حيث المبدأ على المشاركة في مَهمة شرطة تابعة للاتحاد الأوروبيّ في قطاع غزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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