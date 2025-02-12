أدرعي لسكان الجنوب: كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرئيلي أفيخاي أدرعي "إعلانا عاجلا إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني! ".



وكتب في منشور عبر منصة إكس: "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال الجيش الاسرائيلي منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا."



وأكد أن "الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر. كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر".