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الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية: مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو سلبا أو إيجابا

آخر الأخبار
2025-02-12 | 08:54
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الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية: مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو سلبا أو إيجابا
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الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية: مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو سلبا أو إيجابا

 
 
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