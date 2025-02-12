وزير الدفاع الأميركي: على أوروبا أن توفر القسم الأكبر من المساعدات لأوكرانيا مستقبلا وعضوية أوكرانيا في الناتو لا يمكن أن تكون نتيجة واقعية لاتفاق سلام مع روسيا

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