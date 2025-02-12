حنكش للـ LBCI: لبنان الرسمي يجب ان يضغط بكل الوسائل لانسحاب اسرائيل والالتزام بالتمديد الاول الذي حصل ولا يجب ان يكون هناك اي ذريعة تعرقل انطلاقة العهد

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك