انطوان فرح للـLBCI: يبدو ان صندوق النقد اقتنع بأنه بناء على الدراسة والتقديرات سيتم انشاء صندوق لاستعادة الودائع وفي حال هذا الكلام صحيح يكون بدأ جو التفاؤل بالرغم من ان المؤكد أن الودائع لن تعود كاملة والتي جرى تصنيفها

انطوان فرح للـLBCI: يبدو ان صندوق النقد اقتنع بأنه بناء على الدراسة والتقديرات سيتم انشاء صندوق لاستعادة الودائع، وفي حال هذا الكلام صحيح، واعتقد المصدر دقيق في هذا الكلام، يكون بدأ جو التفاؤل بالرغم من ان المؤكد أن الودائع لن تعود كاملة والتي جرى تصنيفها pic.twitter.com/fYTRBnDC0u