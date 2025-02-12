حنكش للـ LBCI: نزع السلاح يجب ان يكون باستيعاب ان حزب الله تحول الى حزب سياسي ويجب نزع اي فتيل يودي الى حرب وتطبيق القرار 1701 وحصر كل سلاح بالشرعية اللبنانية "مين ما كان يكون"

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