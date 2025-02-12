مخزومي من دار الفتوى: لإعطاء الدعم الكامل للجيش اللبناني لتطبيق القرارات الدولية

عرضتُ ومفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وهنأتُ سماحته بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي نأمل أن يحمل معه كل الخير للبنان واللبنانيين.
ناقشنا خلال اللقاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، وشددت على ضرورة التنسيق… pic.twitter.com/1HB0QbZbES
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 12, 2025
عرضتُ ومفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وهنأتُ سماحته بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي نأمل أن يحمل معه كل الخير للبنان واللبنانيين.
ناقشنا خلال اللقاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، وشددت على ضرورة التنسيق… pic.twitter.com/1HB0QbZbES