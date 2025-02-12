هيئة البث العامة الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين كبار بالحكومة: إسرائيل حصلت على إذن من أميركا بالبقاء بعد تاريخ وقف إطلاق النار في نقاط عدة في لبنان

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