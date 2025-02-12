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o
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o
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13
o
متن
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو اسرائيل وحماس الى إبقاء وقف النار في غزة
آخر الأخبار
2025-02-12 | 12:26
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو اسرائيل وحماس الى إبقاء وقف النار في غزة
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