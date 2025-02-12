مبعوث أميركي لرويترز: إيران لديها محتجزين أميركيين

التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا - الارز ، كفردبيان - حدث بعلبك، والعاقورة - حدث بعلبك، الهرمل - سير الضنية، الهرمل - القبيات، معاصر الشوف - كفريا

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