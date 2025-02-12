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حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" لثلاثة أيام ضد خطط "التهجير" من غزة

آخر الأخبار
2025-02-12 | 14:03
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حماس تدعو الى &quot;تظاهرات تضامنية&quot; لثلاثة أيام ضد خطط &quot;التهجير&quot; من غزة
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حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" لثلاثة أيام ضد خطط "التهجير" من غزة

 
 
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