زياد حواط لـ "حوار المرحلة": ما يحصل على الحدود السورية - اللبنانية والمعابر غير الشرعية هو بسبب عدم ضبط الحدود وعلى اليونيفل ان تنتشر على كل الحدود اللبنانية السورية والاسرائيلية

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