زياد حواط لـ "حوار المرحلة": وحدة المعايير يجب ان تراعي كل الكتل لكن هذا ليس دوري بل دور نواف سلام

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يزبك للـLBCI: لبنان لا يمكنه الإقلاع على طائفة مجروحة لا تريد الإقلاع بمنطق بناء الدولة و"حزب الله" أخذ نفسه إلى متاهة وأخذ الشّعب اللبنانيّ معه