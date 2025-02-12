حواط لـ "حوار المرحلة": ثلاثية شعب جيش مقاومة أوصلتنا إلى خندق ممانع أدى إلى الحروب والانهيارات وأنا ضد عزل أي مكون لبناني وكان يجب أن يكون باسيل شريكا في الحكومة

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