حواط لـ "حوار المرحلة": الدولة اللبنانية هي التي تقاوم وتحمي والمقاومة لم تستطع حماية أي أحد "لا البشر ولا الحجر ولا الشجر"

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