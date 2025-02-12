حواط لـ "حوار المرحلة": أداء التيار في السلطة كان كارثيًا على أمل أن يكون أفضل في المعارضة ولم أفرح لخروج التيار من الحكومة لأنه هو من ساهم في ايصال البلد الى القعر ويجب أن يكون فيها و"ما ينفض ايدو مِنّا"

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