يديعوت أحرونوت: أزمة الرهائن في طريقها للحل وإسرائيل تقدر أن الإفراج عنهم سيكون يوم السبت حسب الاتفاق

ميقاتي بعد لقائه عون: اتمنى أن تتمكن الحكومة من تنفيذ خطاب القسم

ميقاتي بعد لقائه عون: اتمنى أن تتمكن الحكومة من تنفيذ خطاب القسم

الرئيس عون لوزير خارجية البرتغال: لبنان يدعم المبادرة العربية للسلام ويرفض الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة