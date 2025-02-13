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o
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رئيس الجمهورية تسلَم دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وذلك خلال استقباله وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد
آخر الأخبار
2025-02-13 | 02:36
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رئيس الجمهورية تسلَم دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وذلك خلال استقباله وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد
*
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