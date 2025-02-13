رئيس الجمهوريّة بحث أوضاع الجالية اللبنانية في ليبيريا ومالي خلال لقائه بالسفير اللبناني في البلدين هنري قسطون الذي استعرض معه العلاقات الثنائية مع كل مِن الدولتين

تحت عنوان "وما بينهما"... بينالي جدة يعرض الفن المعاصر الى جانب الأعمال الدينية الإسلامية

تحت عنوان "وما بينهما"... بينالي جدة يعرض الفن المعاصر الى جانب الأعمال الدينية الإسلامية

السفيرة النرويجية لدى لبنان هيلدا هارالدستاد نقلت رسالة من ملك النرويج هارالد الخامس إلى رئيس الجمهورية هنأه فيها على انتخابه وأكد حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين