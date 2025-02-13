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وزير الدفاع خلال التسليم والتسلم: سنبذل جهدنا للحفاظ على الانجازات وتعزيزها
آخر الأخبار
2025-02-13 | 08:01
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وزير الدفاع خلال التسليم والتسلم: سنبذل جهدنا للحفاظ على الانجازات وتعزيزها
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وزير الدفاع خلال التسليم والتسلم: سنبذل جهدنا للحفاظ على الانجازات وتعزيزها
جرت مراسم التسليم والتسلّم في وزارة الدفاع الوطني بين الوزير السابق موريس سليم وخلفه الوزير ميشال منسى في مبنى الوزارة في اليرزة.
وأكد منسى تحمل المسؤولية وبذل جهده للحفاظ على الانجازات وتعزيزها .
*
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