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المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا المنصة الصاروخية التي تم رصد استخدامها لإطلاق القذيفة الصاروخية داخل قطاع غزة

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2025-02-13 | 11:39
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا المنصة الصاروخية التي تم رصد استخدامها لإطلاق القذيفة الصاروخية داخل قطاع غزة
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا المنصة الصاروخية التي تم رصد استخدامها لإطلاق القذيفة الصاروخية داخل قطاع غزة

 
 
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