بري في دردشة: رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة عمل الإنسحاب ومن مسؤولية الأميركيين أن يفرضوا ذلك وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة

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