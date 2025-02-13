المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر لـ "جدل": الحكومة اللبنانية ستحصل على مساعدات وفرص الاستثمار في حال طبقت الاصلاحات ويجب ان يكون هناك ثقة في الحكومة لاعادة الاعمار ولن نعيد اعمار مناطق حزب الله في حال بقي الفساد

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