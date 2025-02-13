رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد لـ"جدل": متفائل بمستقبل لبنان والمنطقة وأنظر بإيجابية إلى عهد الرئيس عون وحكومة سلام وللحزب حق في التّظاهر لكن ليأخذ ترخيصًا كالباقين ويتظاهر أينما شاء فإقفال طريق المطار هو أوّل اختبار للعهد

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