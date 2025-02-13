حاصباني لـ "جدل": التحفظ كان على الجهة السياسية التي ستحصل على حقيبة المال لا الطائفة على ان يكون هناك مداورة لاحقا كي لا يكون هناك شعور بأن هناك طائفة مستهدفة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك