حاصباني لـ "جدل": حصلنا على ضمانات لتسهيل عمل الحكومة فدخلنا فيها وهي ضمانة أن لا يعرقل وزير المال أيّ عمل وزاريّ وأن لا يتعدّى دور وزارة المال دورها المحدد بالدستور كما الالتزام بالتوجه الحكومي العام

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك