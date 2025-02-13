فارس سعيد لـ "جدل": الحكومة اليوم تحت المراقبة الدولية ولن تحصل على أي فلس ان لم يتم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقّع عليه لبنان والقرار الـ 1701

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