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حاصباني لـ "جدل": على الحكومة الالتزام بالقرارات الدولية ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيقها بكل نقاطها ليتمكن لبنان من التعافي ونشر الجيش على الحدود وعندها لن يكون لدى اسرائيل أي حجة بالبقاء في النقاط الـ 5
آخر الأخبار
2025-02-13 | 15:36
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حاصباني لـ "جدل": على الحكومة الالتزام بالقرارات الدولية ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيقها بكل نقاطها ليتمكن لبنان من التعافي ونشر الجيش على الحدود وعندها لن يكون لدى اسرائيل أي حجة بالبقاء في النقاط الـ 5
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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