حاصباني لـ "جدل": على الحكومة الالتزام بالقرارات الدولية ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيقها بكل نقاطها ليتمكن لبنان من التعافي ونشر الجيش على الحدود وعندها لن يكون لدى اسرائيل أي حجة بالبقاء في النقاط الـ 5

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