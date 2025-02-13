حاصباني لـ "جدل": لا يمكن نشر 10 آلاف جندي بفترة قصيرة لكن عملياً القرار يُطبّق تدريجيا ويجب ان يكون هناك اندفاعة سياسية تدعم الحيش اللبناني وهذا سيحصل فور حصول الحكومة على الثقة التي ستعطي للجيش الاندفاع للانتشار بشكل اسرع

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