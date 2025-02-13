قطع طريق سليم سلام احتجاجا على منع طائرة ماهان اير الايرانية من الهبوط في بيروت

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السفيرة النرويجية لدى لبنان هيلدا هارالدستاد نقلت رسالة من ملك النرويج هارالد الخامس إلى رئيس الجمهورية هنأه فيها على انتخابه وأكد حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين