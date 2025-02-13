كييف: لا محادثات مقررة مع الروس في مؤتمر ميونيخ

تحت عنوان "وما بينهما"... بينالي جدة يعرض الفن المعاصر الى جانب الأعمال الدينية الإسلامية

تحت عنوان "وما بينهما"... بينالي جدة يعرض الفن المعاصر الى جانب الأعمال الدينية الإسلامية

رئيس الجمهوريّة بحث أوضاع الجالية اللبنانية في ليبيريا ومالي خلال لقائه بالسفير اللبناني في البلدين هنري قسطون الذي استعرض معه العلاقات الثنائية مع كل مِن الدولتين