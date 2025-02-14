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التحكم المروري: تصادم بين شاحنة وسيارة وانقلابها على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
2025-02-14 | 01:18
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التحكم المروري: تصادم بين شاحنة وسيارة وانقلابها على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
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