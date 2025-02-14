طرقات كفردبيان المؤدية الى حلبات التزلج مقفلة تماما بسبب زحمة السير والإقبال الكثيف

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سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده: من 20 سنة نزلتم الى هذه الساحة وقلتم للرئيس رفيق الحريري "رح نشتقلك" واليوم عدنا الى هذه الساحة لنقول لرفيق الحريري "اشتقنالك"