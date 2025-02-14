سعد الحريري: أنحني أمام كل الشهداء من أهلنا في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية وكل المناطق وأرفع رأسي بالتضامن الذي عبرتم عنه خلال الحرب عندما فتحتم بيوتكم للمنكوبين واستقبلتم النازحين وقلتم بالفعل وليس بالكلام إن لبنان واحد واللبنانيون جسم واحد

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الوكالة الوطنية للإعلام: توغل لآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي في اتجاه خلة عاشور في الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل وتزامن ذلك مع إطلاق رصاص في محيط المكان باتجاه الساتر الترابي عند مدخل البلدة وتحليق للمسيرات في أجواء المنطقة